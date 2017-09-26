Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö. hakkında, okula ait dizüstü bilgisayarı oyun oynamak için eve götürdüğü gerekçesiyle 10 yaşındaki öğrenci S.A.'yı tüm arkadaşlarının önünde 'hırsız' olarak teşhir ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Bayramiç'teki Mustafa Kemal İlkokulu'na ait bir dizüstü bilgisayarın geçen 18 Eylül Pazartesi günü kaybolması ardından, okul müdürü T.Ö., güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden dizüstü bilgisayarın 4'üncü sınıf öğrencisi S.A. tarafından götürüldüğü tespit edildi. Okul Müdürü, S.A.'dan bilgisayarı getirmesini istedi. S.A.'nın, oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı getirmesi ardından okul müdürü T.Ö., çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu yanına alıp öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde iddiaya göre 'hırsız' olarak teşhir etti. Müdür T.Ö.'nün, herkesin içinde, "Bu arkadaşınızı cezalandırarak konuşmayın" dediği öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü'nden Bayramiç merkezindeki Mustafa Kemal İlkokulu'na gelen öğrenci S.A., bu olayı işi gereği ilçe dışında bulunan ve geçen pazar günü dönen, otobüslerde muavinlik yapan babası Ferdi A.'ya anlattı. Dün Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden Ferdi A., okul müdürü T.Ö.'den ve olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldu. Ferdi A., adli makamlara da başvurarak şikayetçi olacağını söyledi. Baba Ferdi A., İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan'ın, okul müdürü T.Ö.'nün bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür dilediğini anlattığını söyledi.
Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi.
Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö. de güvenlik kamerası kayıtlarından, kaybolan okula ait dizüstü bilgisayarın öğrencilerden S.A. tarafından götürüldüğünü tespit ettiklerini belirtti.
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Misafir 4 dakika öncebu müdür bozuntusunu derhal görevinden uzaklaştırılsın00
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Misafir 4 dakika öncekardeşim o daha çocuk.. tabii çok yanlış bir davranış bunda hemfikiriz. böyle bir durum varsa ister ailesine bilgi verirsin, ister emniyet güçlerine. ufacık çocuğun psikolojisini bozmaya ne hakkın var?00
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Misafir 5 dakika öncehırsızın hiç mi günahı yok00