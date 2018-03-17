Çanakkale'nin Çan ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeye girdi. Feci kazada, 8 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Çan ilçesi Tepeköy kavşağına geldiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışıkta geçiş yapan süt yüklü TIR, yeşil ışıkta geçen ticari araç ile özel otomobile çarptı. TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kafeye girdi. Feci kazada kafede bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinde 112 Acil Sağlık Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, TIR şoförü Ertan Arıca ile kafede bulunan Semiha Karadeniz, Kaan Karadeniz, Gülşah Yıldız, Nusret Açıkgöz , Adem Orta Murat Demirci ve Ogün Toy Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER