Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Kızılelma-Zeybekçayır köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında baba ile kızı hayatını kaybederken anne ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılelma köyündeki düğün töreninden evlerine dönen Şaban Demir, sevk ve idaresindeki 17 HY 710 plakalı özel otomobil Zeybekçayır köy yolu ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Yol kenarına düşen otomobil çapmanın etkisiyle hurda yığınına dönerken otomobildeki sürücü Şaban Demir (58) ve kızı Feride Durukan (47) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan eşi Emine Demir (61) ağır yaralı olarak 112 ekiplerinin olay yerinde yapığı ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde yaptığı çalışmalar sonrası, cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.