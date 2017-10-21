Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketin

İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Eski geleneksel usulle yapılan pastırma, en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketilebilir, bildiğimiz köy yumurtasıyla." dedi.

AA'nın haberine göre, En sağlıklı etin pastırma olduğunu savunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak” açıklaması yaptı.

Kayseri Kitap Fuarı’nda konuşan Karatay, “Kayseri denince mantı da aklımıza gelir. Eğer göbekliyseniz, eğer karaciğer yağlıysa mantı olmaz" diye konuştu.

"2 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ŞEKER VERDİĞİNİZ ZAMAN KALP HASTASI OLUYOR"

Prof. Dr. Canan Karatay, DHA'nın haberine göre katıldığı fuarda kalp hastalıklarıyla ilgili de konuştu. Kalp hastalığının 31 yıl içinde yüzde 400, kronik bronşitin yüzde 800, astım hastalığı yüzde 4 bin arttığını belirtirken, "Amerikan Kalp Derneği, 2 yaşına kadar olan çocuklara şeker verilmeyeceğini söylüyor. 2 yaşından küçük çocuklara şeker verdiğiniz zaman ileride kalp hastası oluyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de şekere karşı çok büyük savaş açtı. Yediğimiz, içtiğimiz bütün şekerler kan şekerimizi yükseltiyor. Bu yükselirken vücudumuzun her hücresi için toksit olduğunu gördük. Vücudumuz sizden, benden akıllıdır. Organizma kendini korur. 'O ilacı aldığımda hastalanmayacağım' demek hikaye. İlaçlar bizi hiçbir hastalıktan korumaz. Vücuda fırsat verirsek o kendini korur" diye konuştu.

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