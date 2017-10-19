Amerika’nın Chicago kentindeki Illinois Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 3 bin 175 kişinin sağlık verileri 25 yıl boyunca izlendi. 18 yaşında deneye alınan kişiler 43, 25 yaşındakiler ise 50 yaşına kadar takip edildi. Araştırmada hafif, orta ve ileri seviyelerde hareketli yaşam grupları oluşturuldu. Birinci gruba haftada 150 dakikadan az egzersiz yaptırıldı. İkinci grup ABD’nin sağlık tavsiyeleri uyarınca 150 dakika egzersize tabi tutuldu. Üçüncü gruba ise haftada 450 dakikanın üzerinde egzersiz yaptırıldı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre sonuçta üçüncü gruptakilerin birinci gruba göre yüzde 27, ikinci gruba göre ise yüzde 50 daha fazla kalp ve damar hastalıklarına yakalandığı görüldü. Ancak Amerikalı bilim insanları bu verilere bakarak insanların egzersiz yapmayı bırakmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.
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Misafir 27 dakika önceinsan omru ,beslenmesi ve saglıgıyla ilgili kesin bilimsel bir veri ben duymadım okumadım00
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Misafir 33 dakika önceherke* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!s dayanma gücü kadar spor yapabilir, ben 2 saat boks antremanı yapar, bunu müteakip 10 km. de yol koşarım, diğeri 5 dakika yavaş tempo ile koşar 10 dakika egzersiz yapar, spor ne kadar ağır olursa kişinin dayanıklılığı o kadar güçlü olur, yukarıdaki görüşe katılmıyorum.00
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Misafir 59 dakika önceçok mantıklı. her şey fıtri olmalı.00