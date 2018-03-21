Çanakkale'de Sarıçay, Avcılar Kulübü ve Babaros mahallelerinin bazı yerlerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli etler bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığına göre; sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar can çekişen hayvanlarla karşılaştı.

Zehirli etlerden yiyen 15 köpek 10 kedi ve 1 martı veterinere götüerüldü. Hayvanlardan bazıları ise kurtarıldı.

SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ölen 2 köpeğin sahibi gözyaşlarını tutamadı. Hayvanseverler katliamı yapanların bulunmasını istedi.

Hasan Güler isimli vatandaş "Bu tam bir katliam, hayvanlar can çekişerek bir bir gözümüzün önünde öldüler. Bu sayı artacak çünkü yuvalarına götürenler de olmuştur. Bunu yapanlar kahrolsun. Yetkililer lütfen gereğini yapsın. Bu organize bir suçtur" dedi.

Çanakkale Belediyesi ekipleri çevrede önlem alırken, sorumluların bulunması için çalışma başlatıldı.

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