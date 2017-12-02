CANLI: Beşiktaş - Galatasaray maçı! BJK - GS hangi kanalda?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor... 23 puanla dördüncü sırada bulunan Beşiktaş ile 29 puanla lider olan Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor.

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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Fırat Aydınus

CEZALI: Caner Erkin (Beşiktaş)

SAKAT: Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci (Galatasaray)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 2, 2017

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 2, 2017

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray ve Beşiktaş takımları, Vodafone Park'a doğru yola çıktılar...

GALATASARAYLI TARAFTAR VODAFONE PARK'A ULAŞTI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı. Taksim Gezi Parkı'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı.

Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 2, 2017

Beşiktaşlı futbolcular Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Adeta dönüm noktamız. Aksi sonuç olursa sıkıntıya uğrarız. Kazanırsak kesinlikle ilk yarıyı lider bitiririz. Ne yapıp edip, taraftarımızın da yardımıyla bu maçı kazanacağız, başka yolu yok. Yeter ki Şampiyonlar Ligi’ndeki oyunumuzu ortaya koyalım

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

DERBİDE 342. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 448 golle karşılık verdi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 118 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 33 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 124 gol attı.

SON 26 LİG MAÇINDA 5 KIRMIZI KART

Derbi öncesinde, rekabetteki son 26 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 26 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 132 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 68, Galatasaray'dan ise 64 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

PENALTIYA DİKKAT

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 29 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

ARALIK DERBİLERİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi, rekabetin aralık ayındaki 32. randevusuna sahne olacak. İki ekip, 93 yıllık rekabetteki toplam 341 maçtan 31'ini aralık aylarında oynadı. Aralık ayında yapılan maçların 12'sini Galatasaray, 12'sini Beşiktaş kazandı, 7 derbi ise berabere bitti. Aralıkta Beşiktaş 45, Galatasaray 41 gol attı.

SON 10 MAÇ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 27.01.2013 Türk Telekom Lig 2 - 1 22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen) 22.02.2014 Türk Telekom Lig 1 - 0 04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0 24.05.2015 Türk Telekom Lig 2 - 0 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2 08.05.2016 Türk Telekom Lig 0 - 1 13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa 1 - 1 (Pen. 3-0) 24.09.2016 Vodafone Park Lig 2 - 2 27.02.2017 Türk Telekom Lig 0 - 1

İKİ TAKIMIN YILDIZLARI HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELDİ

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın futbolcuları, adidas'ın yeni kramponunun tanıtım gecesinde buluştu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceye Adidas Kıdemli Futbol Birim Müdürü Uğur Yıldız, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Adriano ile Galatasaraylı oyuncular Bafetimbi Gomis, Maicon ve Fernando katıldı.

Organizasyonda Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis de mankenlerle birlikte sahneye çıktı. 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde bir araya gelen iki takımın Brezilyalı futbolcuları Adriano, Maicon ve Fernando kısa bir süre sohbet etti.

BEŞİKTAŞ EVİNDE İLK PEŞİNDE

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 2 Aralık Cumartesi günü konuk edecek Beşiktaş, rakibini mağlup ederek Vodafone Park'ta bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım, 6 puan gerisinde bulunduğu rakibini yenerse Dolmabahçe'deki stadında ilk derbi galibiyetine imza atacak. Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'ta birçok önemli başarıya imza atarken, henüz derbi galibiyeti almayı başaramadı. Şu ana dek bu stadında 3 derbi mücadelesi oynayan siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı bu karşılaşmalarda 2 kez berabere kaldı, 1 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki 2 derbiyi beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbiyi ise kaybetti. Vodafone Park'taki ilk derbi maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasından da 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Stadındaki bir diğer derbi mücadelesini de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı yapan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Vodafone Park'taki 3 derbi maçta 3 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

DOLMABAHÇE'DE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak. Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.

TOSIC VE MEDEL'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Dusko Tosic ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı.

PEPE DE HAZIR

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında savunmanın göbeğindeki eksik oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta stoper Pepe de hazır duruma geldi. Geçen haftaki lig maçı öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan ve ilk 11'den çıkarılan Pepe de derbide oynayabilecek.



BABEL SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, da aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

VODAFONE PARK'TA TEK YENİLGİYİ FENERBAHÇE'DEN ALDI

Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ta şu ana dek 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Bunların 27'sini kazanan siyah-beyazlılar, 12 maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece 1 kez bu statta mağlup oldu. Beşiktaş, Dolmabahçe'de BJK İnönü Stadı'nın yerine hizmete giren Vodafone Park'taki tek yenilgisini Fenerbahçe'ye mağlup olarak aldı.

İLK DERBİ MAÇTA GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

Vodafone Park'taki ilk derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında geri dönüşe imza attı.

Geçen sezon rakibini 5. haftada Dolmabahçe'de konuk eden siyah-beyazlı takım, 8 ve 44. dakikalarda yediği gollerle maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda oyuna ortak olmak için büyük mücadele veren Beşiktaş, 6 dakika içinde bulduğu gollerle eşitliği sağlamayı bildi. 73. dakikada Marcelo Guedes'in golüyle durumu 2-1'e getiren siyah-beyazlılar, 78. dakikada Cenk Tosun ile fileleri bir kez daha havalandırdı ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

OLAYLI KUPA DERBİSİ

Beşiktaş, Vodafone Park'taki ikinci derbi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptı.

Kupanın son 16 turunda tek maç sistemine göre sarı-lacivertli ekibi Dolmabahçe'de konuk eden siyah-beyazlı takımda 41. dakikada Dusko Tosic, rakibi Robin van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda yaşanan gerginlik mücadelenin devre arasına da yansıdı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçeli oyuncu Simon Kjaer arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Van Persie'nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 1-0 mağlup olarak kupadan elenirken, ayrıca bu stattaki ilk yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 90+4. DAKİKADA YIKILDI

Siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta yaptığı lig maçı da unutulmazlar arasına girdi. Süper Lig'in 30. haftasında rakibini bir kez daha konuk eden Beşiktaş, maç içinde eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada da Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, 90+4. dakikada eski oyuncusu Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu sonuçla Vodafone Park'taki 3. derbi maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

İÇ SAHADA 718 GÜNLÜK DERBİ HASRETİ

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DERBİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş, cumartesi günü Galatasaray maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 10. kez derbi mücadelesine çıkacak. Beşiktaş ile 9 derbiyi geride bırakan Güneş, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetimindeki derbilerde 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET 1 BERABERLİK ALDI

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı takımla yapılan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 5 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

İLK SEZONUNDA 4 DERBİDE 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk derbisine 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertli takımı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve uzun bir aradan sonra derbi zaferi elde etti. Güneş yönetimindeki Beşiktaş, aynı sezon ikinci derbisinde iç sahada 15. haftada Galatasaray'a karşı mücadele etmiş ve geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı takım Fenerbahçe karşısında 23. haftada Kadıköy'deki maçta ise 2-0'lık yenilgiden kurtulamadı ve Güneş yönetimindeki ilk derbi mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 4. derbisinde, 32. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

2016-2017'DE 1 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda çıktığı 4 derbiden 1'ini kazanırken 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Sezonun ilk derbisinde ligin 5. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Güneş'in Beşiktaş'ı, 13. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de yapılan maçta 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 7. derbide 22. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi. Beşiktaş, 30. haftada Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde galibiyeti son dakikada kaçırdı ve Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle seyircisi önünde 1-1 beraberlik aldı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı ilk derbide 6. haftada Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY'DA 2 SAKAT

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan Serdar Aziz'in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.

MAICON VE NDIAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.

GALATASARAY BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMIYOR

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 müsabakadan 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 26 gole engel olamadı.



SON 4 BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 4 derbide galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, son olarak 2014-2015 sezonunun 33. haftasında yendiği rakibine, sonraki 4 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı. Galatasaray, siyah-beyazlı ekip ile yaptığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

TUDOR DÖNEMİNDE 6 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor'un yönetiminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile yaptığı ikişer maç, Beşiktaş'la yaptığı bir müsabakayı kaybetti. Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 15 gole engel olamadı.

GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 9 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

DEPLASMANDA SON 5 DERBİYİ KAZANAMADI

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 lig derbisinde galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti. Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbide iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken, Beşiktaş ile yaptığı 2 maçta ise sahadan birer mağlubiyet ve beraberlikle ayrıldı.

HAKEM FIRAT AYDINUS'UN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak maça atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 26. derbiyi yönetecek. Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 25 derbide düdük çaldı.

İstanbul bölgesi hakemi 1973 doğumlu Aydınus, son olarak geçen sezonun 30. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Aydınus, daha önce 6 kez Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görevlendirildi. Aydınus'un düdük çaldığı maçların 4'ünü Galatasaray, birini Beşiktaş kazandı, bir karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, Beşiktaş rakibine 7 golle karşılık verdi. Tecrübeli hakem, iki takım arasındaki maçlarda 2 kez kırmızı, 30 kez de sarı kartına başvurdu. Fırat Aydınus, Galatasaraylı futbolculara 2 kırmızı, 13 sarı kart gösterirken, siyah-beyazlı oyunculara ise 17 sarı kart çıkardı.

OLAYLI DERBİYİ YÖNETTİ

Fırat Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçti. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.

BEŞİKTAŞ 2013'TEN BU YANA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte tek galibiyetini 2012-2013 sezonunda 2-0'lık skorla Orduspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 27 Nisan 2013'te oynanan bu maçtan sonra Aydınus yönetiminde kazanamadı.

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