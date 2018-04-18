Çatalca'da kürekle saldırıya uğrayan Kaptan isimli köpek tedavi altına alındı, ona bunu yapan cani ise kayıplara karıştı.

Olay Çatalca'da bir mahallede meydana geldi. Kendi halinde sokakta yaşayan ve daha önce kimseye saldırmamış, çöpten bulduklarıyla karnını doyuran Kaptan, sokakta oturan bir kişinin kürekli saldırısına uğradı. İddiaya göre yaşadığı sokakta köpek istemediğini gerekçe gösteren cani eline aldığı küreğin sivri tarafıyla Kaptan'a saldırdı.

Çığlıkları duyan vatandaşlar köpeğin yardımına koşarken, Kaptan'ı bu hale getiren şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Kaptan vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Hayvanseverlerin yardım ve bağışlarıyla Kaptan'ın tedavisine başlandı.

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