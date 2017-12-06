Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla Kudüs'ü görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile Brüksel'deki NATO toplantısında Kudüs'ü başkent ilan edilmesi meselesini görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimi ile ilgili olarak, "Bu büyük bir hata olacaktır. Bölgeye istikrar ve barıştan ziyade kaos getirecektir. Türkiye'nin tutumu bellidir. Buna sadece Müslüman dünyası değil, tüm dünya karşı çıkmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a daha önce de söyledim, görüşmemde de bunu tekrar dile getireceğim."

Geçtiğimiz saat ise Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kudüs'ün başkent ilanının kriz ve kaosa kapı aralayacağını belirten Bozdağ, "Herkesi dünya barışını tehlikeye atmaktan kaçınmaya davet ediyorum" diyerek, "Herkes için büyük felaket olur" ifadelerini kullanmıştı.