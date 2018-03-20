Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması: Yağmalamaya müsade etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"En önemli aktörlerden biri olan ve bugüne kadar terörle mücadele kendini herkesten önde gören bir ülkenin içine düştüğü durum üzücü. Maalesef bizim tavsiyelerimizi dinlemediler. Kimin rahatsız olduğu bizi ilgilendirmez.

Suriye'yi bölmek isteyen bir terör koridoru oluşturan bir terör örgütüne müsade edemezdik.

Bu tür gereksiz açıklamalar yerine, bu şehirlerin gerçek sahibi insanları buraya nasıl döndüreceğiz, bu insanların neye ihtiyaçları var bunlara kafa yormamız lazım. Madem insan haklarına bu kadar duyarlısınız.

Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, bunun peşinden gidiyorsunuz. Buralarda yağmalama ve insanlık dışı muamele gibi olaylara karşı çok hassasız, bunlara müsade etmeyiz. Bizim askerimizin böyle bir şey yapmayacağını herkes bilir, ÖSO'nun da yapmayacağını biliyoruz. Ama bu konuda hassasız. Operasyonun başlangıcından bu yana çok ciddi kara propaganda yaptılar. Bunların doğru olmadığını gördük.

Gelelim Münbiç'e. Bizim vardığımız anlayışa göre, eğer dün gitseydik mutabakat bağlayacağımız yol haritasına göre, YPG/PKK Münbiç'ten çıkacaktı. Bunların çıkmasına ABD ile Türkiye nezaret edecekti. Tillerson geldiği zaman bir mutabakat sağladık. Bu yol haritasını biz onaylarsak ve uygulamaya başlarsak, her şey bizim nezaretimizde olacak. Birlikte göreceğiz, ne olup bittiğini. Bugün YPG'nin kontrol ettiği tüm alanlarla ilgili bu çalışma. Terör örgütlerinin bu şehirleri kontrol etmesine izin vermemeliyiz. Tabi tam bu süreçte bir değişim oldu. Tillerson görevi bırakıyor, bugün de kendisiyle bir görüşme yapacağız. Yeni atanacak Dışişleri Bakanı ile göreve başladıktan sonra görüşeceğiz. Kongre'den bir onay süreci var. Kendisiyle de kaldığımız yerden çalışmaları sürdürürüz.

Müsteşar bey önümüzdeki günlerde gidecek, görevi vekaleten yürüten kişiyle görüşecek. Çalışma grubunun taslak olarak hazırladığı yol haritasıyla ilgili görüşecekler."

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