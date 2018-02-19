Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'de Esad güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Bu haberleri ben de gördüm bu sabah. Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hedefi belli. Teröristleri yok etmek. Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'ı temizledik. Afrin bölgesinde Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG'yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durdurumaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir." dedi

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