1- Neler yapıyorsunuz? HT Cumratesi'nden Mete Aker'in röportajı...

ANG adlı grubumuzla doğaçlama müzik yapıyoruz. Kendimizi bir şekilde besliyoruz. Türküler, Türk sanat müziği ve de Sarah Vaughan çok önemli benim için. Şekillendirdi beni.

2- Nelerden ilham alıyorsunuz?

Hayattan... Hem insanların nasıl yaşadıkları, belirli konulara nasıl tepki verdikleri hem de kendi yaşamımda hissettip deneyimlediklerim ilham veriyor.

3- Keşfetmek üretime de katkı sağlayan bir şey olmalı, nasıl tarif edersiniz?

Merakımız bittiğinde yaşamayı da bitiriyoruz. Bu biraz bana aileden gelen bir şey. Babam çok meraklı. 85 yaşında, hâlâ her şeyi okur. Hiçbir şeyden uzak değil, anlamaya çalışıyor; sosyal medyayı bile. Bu, görüyorum ki bu yaşında bile onu dimdik ayakta tutuyor.

4- Çocuk kitabı çıkarma fikri nasıl doğdu?

2 oğlum var. Büyük oğluma anlattığım hikâyelerdi. O sırada Çitlembik Yayınevi’nde çalışıyordum. Sonra bu hikâyeleri anlattım “Neden bunlardan bir kitap yapmıyoruz?” dediler. Devamına niyetlendim. Bir sürü hikâye yazdım. Bir yere geldi, orada tıkandı kaldı.

5- Gelecek planlarınız neler?

Hep müzikle yaşayabileceğim bir hayata dönmek. Solo olarak da single’ın arkasından yeni single’lar gelecek. Şimdi bir tanesinin üzerinde çalışıyoruz Sabih Cangil’le beraber.