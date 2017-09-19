CCleaner’ın son sürümünde virüs tespit edildi

CCleaner’ın 15 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında indirilen sürümünde bir bilgisayar virüsünün olduğu tespit edildi. Kötü amaçlı yazılım bir şekilde CCleaner’ın yeni sürümüne entegre edildi ve yukarıdaki zaman aralığında 2 milyondan fazla kez indirildi.

CCleaner’ın geliştiricisi Piriform, bu yıl ünlü siber güvenlik firması Avast tarafından satın alınmıştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, bubi tuzaklı CCleaner sürümü daha büyük bir zarar ortaya çıkmadan ortadan kaldırıldı.

Program Android işletim sistemiyle de kullanılabiliyor fakat virüslü olanın yalnızca spesifik bir Windows sürümü olduğunun altı çiziliyor.

VİRÜSTEN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Eğer siber korsanların foyası ortaya çıkmasaydı, yerleştirdikleri virüs sayesinde CCleaner 5.33 sürümünü indiren 2,27 milyon insanın bilgisayarlarını uzaktan kontrol edebileceklerdi.

5.33 sürümünü indiren kullanıcıların, virüsten kurtulmak için ilgili sürümü silip, Piriform’un web sitesinden yeni sürümü indirmeleri yeterli. Bunun ardından bir virüs taraması yapılması tavsiye edilir.

Cisco’nun Talos güvenlik grubu, siber korsanlar doğrudan Piriform’un yeni uygulama sürümlerini bulunduran sunucularına erişmeyi başardıklarına işaret ediyor.

Talos araştırmacılarından Craig Williams, korsanların bu sayede bubi tuzaklı yazılımın herkes için güvenilir görünmesini sağladıklarını ve bu açıdan saldırının kullanıcıların fark edemeyecekleri kadar sofistike olduğunu söylüyor.

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