Cebimdeki Yabancı vizyona girdi. Cebimdeki Yabancı'nın ilginç konusu ve usta oyuncu kadrosu, dikkatleri hemen üstüne çekmesini sağladı. Cebimdeki Yabancı'nın yapımcıları arasında dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'de bulunuyor. Filmin yönetmelik koltuğuna oturan Serra Yılmaz'da yine dikkatleri çekiyor. İşte Cebimdeki Yabancı hakkındaki detaylar.

CEBİMDEKİ YABANCI FRAGMANI

CEBİMDEKİ YABANCI KONUSU

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur. Cebimdeki Yabancı’da çok yakın dostlar, aslında mükemmel yabancılar olduklarını keşfeder.

CEBİMDEKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in yapımcıları arasında yer aldığı filmin yönetmenliğini Serra Yılmaz, senaristliğini ise Murat Dişli üstleniyor. Başrollerini Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı film seyirciyi sürprizi hiç bitmeyen bir hikayeye davet ediyor.

FERZAN ÖZPETEK'TEN CEBİMDEKİ YABANCI YORUMU

İtalyan filmi ‘Perfetti Sconosciuti'nin yerli uyarlaması olan filmle ilgili konuşan Özpetek, “Bu filmin haklarını ilk çıktığı gün aldım. Benden sonra tüm dünya aldı. O yüzden kendimi çok kurnaz hissediyorum. 30-40 kere izledim. Hâlâ da izleyebilirim” dedi.

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