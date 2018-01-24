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Karşılıksız çek hapis cezası Konya
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Çeke ‘Karşılıksız’ kaşesi vurmayan bankacıya hapis

Çek sahibinin imzası aslına benzemediği gerekçesiyle çeki kırdıramayan şirket avukatının talebi üzerine çeke “Karşılıksızdır” kaşesi basmayan banka görevlisi Serkan A.’ya mahkeme 1 ay hapis cezası verdi. İlk kez uygulanan cezanın emsal olacağı belirtiliyor

24.01.2018 - 05:30 | Güncelleme:

Elektrik malzemeleri satan bir şirketin avukatlığını yapan Hilmi Öztürk, vekili olduğu şirketin ciro yoluyla başka bir şirketten aldığı 22 bin 500 TL tutarındaki çeki kırdırmak için bir banka şubesine gitti. Banka görevlisi çekteki imzanın çek sahibine ait olmadığı gerekçesiyle işlem yapmayarak çekin arkasına şerh düştü. Avukat Öztürk bu kez de çekin ait olduğu bankaya giderek, çekin “Karşılıksız” olduğuna dair arkasına yazılmasını istedi. Bu taleple başvurduğu banka görevlisi Serkan A., çekin takastan sorgulandığını, çek sahibinin imzasının benzememesi nedeniyle çekin arkasına işlem yapıldığını belirterek, “karşılıksızdır” kaşesi basmadı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre avukat Hilmi Öztürk, Çek Kanunu’nda çek sahibinin hukuki sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, çek sahibi tarafından, çekin çalındığına veya ödemeden men talimatı verdiğine dair bilgi bulunmadığı gerekçesiyle, banka çalışanının işlem yapmamasının suç olduğunu ileri sürerek şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Serkan A. hakkında “karşılıksız çek ile ilgili olarak karşılıksız işlemi yapmamak” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul Anadolu 42 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren sanık Serkan A., “Bankada nakit yetkilisi olarak çalışıyorum. Şikâyete konu çek takas odasına ibraz edilmişti. Gününde ödenip ödenmeyeceği, mevcudunun olup olmadığı yönünde çek fotokopisi bize fakslanır. Fakslanan çekin fotokopisini incelediğimizde çekteki imza ile çek sahibinin şubedeki imza sirküleriyle farklılık olduğunu takasa bildiririm. İmzanın benzememesi nedeniyle arkasına karşılıksızdır yazmadım” dedi. Mahkeme suçun işlediğinin sabit olmadığını belirterek Serkan K..’nın beraatine karar verdi. Ancak Öztürk kararı, Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, “Çek Kanunu’nun ‘Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmüne rağmen sanığın imzanın çek keşidecisine ait olup olmadığı konusunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak, yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke ‘Karşılıksızdır’ işlemi yapmamasının suç oluşturduğunu” belirterek beraat hükmünü bozdu.

SADECE 153 TL VARMIŞ

Soruşturma sırasında şirketin çek hesabı hareketleri sorulduğunda hesap hareketi olmadığı ve hesapta sadece 153 TL bulunduğu anlaşıldı.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahmesi banka çalışanı Serkan K.’ya “karşılıksız çek ile ilgili olarak karşılıksız işlemi yapmamak” suçundan bir ay hapis cezası verdi. İyi halden cezayı 25 güne indiren mahkeme Serkan K.’nın cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Serkan K. 5 yıl suç işlemezse hakkındaki dava düşecek.

‘EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE’

Çek işlemlerinde banka ne derse onun olduğuna dikkat çeken Avukat Hilmi Öztürk, kararın emsal nitelikte olduğunu belirtti: “Banka çalışanı ne derse kanun gibiydi. İtiraz hakkınız yoktu. Bankalar bu konularda duvar gibi duruyordu, taleplerimiz reddediliyordu. Bu davada Yargıtay, banka çalışanlarına yönelik emsal bir karar verdi. Yargıtay gerekli özenin gösterilmesini ve yeterli inceleme ve araştırmanın sonucunda talepleri değerlendirmesi konusunda banka çalışanlarını uyarmıştır. Bankalar daha hassas ve özenli bir yaklaşım sergilemek zorunda kalacaklar.”

 

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YORUMLAR 29
  • Misafir 28 dakika önce
    tebrik ediyorum.bu avukatı.demoklasin kılıcı gibi esnafı dürüst vatandaşın başında duran bu tezgahı bozduğu için.
  • Misafir 1 saat önce
    Cekte vade olmaz, gecici duzenlemeler ile ileri tarihli cek hala yazilabiliyor. Hesabinda varsa para ceki imzalasin, parasini al hemen. Isterse cek sahibine banka kredi açar faizi karşılığı taksitle geri odeme imkani getirir.
  • Misafir 2 saat önce
    ​​​​ Yapılması gereken şey ; “ ​ Çıplak gözle ve ultraviyole ışık veren lâmbalar altında incelenmesi sonucunda çekte tahrifat yapıldığının ve bu duruma ek olarak veya bu durum söz konusu olmaksızın çekte yer alan keşideci imzasının sahte olduğunun, imza kontrolü yapılmak veya çekin fotokopisi faksla hesabın bulunduğu şubeye iletilerek imza kontrolünün bu şubece yapılması sağlanmak veya çek keşidecisi ile temas kurulmak suretiyle, hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi durumunda, çekin ön ve arka yüzünün fotokopisi alınacak ve çekin arka yüzüne; Bu çek ../../.... tarihinde ibraz edilmiş; ancak Bankamızca yapılan inceleme sonucunda söz konusu çekin sahte/tahrif edilmiş olduğu (tahrifatın ne olduğu -örneğin “keşide tarihinde tahrifat olduğu ve/veya çekteki imzanın keşideciye ait olmadığı vb.- ayrıntılı olarak yazılacak,”) kuşkusu doğduğundan, üzerinden herhangi bir işlem yapılmamıştır. İbaresi yazılarak altına “ŞUBE” ve “TARİH” kaşeleri basılacak ve ibarenin altı şube yetkililerince imzalandıktan sonra bir sureti Bankada saklanmak kaydıyla çek hamile geri verilmelidir.”
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