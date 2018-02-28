Çekya (eski adıyla Çek Cumhuriyeti), Orta Avrupa'da yer alan, kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeydoğusunda Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya'nın yer aldığı bir ülkedir.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya, ve Karpat Rutenya birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldiler.

II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Slovakya, Nazi Almanyası'yla anlaşarak Çekoslovakya'dan ayrıldı. Kasım 1989'da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme dönüş yaptı. 1 Ocak 1993 tarihinde ülke barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı.

Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olmasıyla birlikte oldukça turist çeken bir turizm merkezidir. Bohemya ve Moravya bölgelerinden oluşan Çekya ülkesi, 1 Mayıs 2004 tarihinde resmen Avrupa Birliği üyesi olmuştur.

Ülkenin dünya genelinde tanınan ürünleri kristal, cam işlemeleri ve garnet taşıdır. Bununla birlikte bira da gerek üretim, gerek de kültür olarak ülkenin en önemli sembollerinden birisidir.

Pek çok ülkede yerel bira üreticileri isim haklarını başta Bohemya bölgesine bağlı Plzeň şehri olmak üzere bu ülkeden almıştır.

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