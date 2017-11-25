Son Dakika: Celal Kılıçdaroğlu'nun ayağı kırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmir'de geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağını kırdı. Celal Kılıçdaroğlu, hastanede kendisine yardımcı olmayan doktora ve sahip çıkmadığı gerekçesiyle ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün öğlen saatlerinde İzmir'in Eşrefpaşa semtinde yaşadığı eve giderken talihsiz bir kaza geçirdi. Yokuşu çıkarken dengesini kaybeden Celal Kılıçdaroğlu, düşerek ayağını kırdı. Komşuları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan CHP Liderinin kardeşinin ayağı alçıya alındı. Kılıçdaroğlu'nu tedavi eden doktor, bir buçuk ay boyunca ayağının üstüne basmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Fakat, Celal Kılıçdaroğlu evinin 1. katta olduğunu ve tuvalet ihtiyacının giderebilmek için merdivenlerden aşağıya inmenin zor olcağını belirterek bir değnek istedi. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre bu istek üzerine doktor da "Başının çaresine bak" şeklinde cevap verdi. Yaşadığı durum üzerine öfkelenen Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi buradan kalktığım zaman nasıl yürüyeceğim. Ben onu merak ediyorum yani, nasıl yürüyeceğim. Bana destek olan kim, doktor beye söyledim bana bir şey verin dedim. Bana diyor ki yok olmaz efendim, Pazartesi geleceksin. Ben Pazartesi geleceğim de, Pazartesiye kadar ben tuvaletimi nasıl tutacağım" diye konuştu.

"BİR KİŞİYE SAHİP ÇIKAMAYAN 80 MİLYONA NASIL SAHİP ÇIKACAK"

Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sahip çıkmadığı için sitem eden Celal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar hiç yardımcı olmadı, hiç bir zaman. Ben şunu da diyorum, bir kişi ye sahip çıkmayan 80 milyona da sahip çıkamaz. Öz kardeşiz bir de, en küçükleriyim. Vatandaşa yani, 80 milyona nasıl sahip çıkacak. Devleti, hükümeti nasıl yönetecek" dedi.

İzmir'de tek başına yaşamını sürdüren Celal Kılıçdaroğlu, ev sahibi ve komşularının kendisine sahip çıktığını belirterek şunları söyledi: "Benim ev sahibim var, Allah ondan razı olsun, bana evini verdi, yuvasını açtı. Komşularım da bana sahip çıktı, ev sahibim de sahip çıktı. Ben soruyorum Kemal Kılıçdaroğlu sen neredesin?"

"YAZIKLAR OLSUN"

Celal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye getiren komşusu Mehmet Turan, Kemal Kılıçdaoğlu'nun öz kardeşine sahip çıkmamasına sitemde bulundu. Turan, '"Yani bir hayvanseverin bile, hayvanlara gösterdiği ilgi ve alakayı bir insana göstermiyorlar. Şu anda bu adamın yattığı yeri bir görsen, insan orada yaşamaz. Oraya insan koysan, burada insan yaşamaz dersiniz. İçler acısı bir hal, şimdi bu adam tuvalete gidecek, aşağıda tuvaleti. Merdivenlerden aşağıya iniyor, bu adam merdivenlerden inip de nasıl lavaboya gidecek. Bir buçuk ay doktor rapor verdi, bir buçuk ay ayağının üzerine basmayacaksın dedi. Kalacak yeri yok, yatacak yeri yok, kimsesi yok. Kimsesizler kimsesizi Allahtır gerçi ama biz sahip çıkacağız kendisine. Kılıçdaroğlu ne kadar sahip çıkmasa da öz kardeşine, Allah'ın izniyle biz sahip çıkacağız. Yazıklar olsun Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir şey demiyorum bu halde gelip kardeşinin yattığı yeri görsün. Aynı karından, aynı anadan doğmuş ve aynı babadan olmuşlardır. İnsanlık bunu mu gerektirir, insanlığın ölçüsü bu mudur" dedi.

Celal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı evi de gösteren Mehmet Turan, Kılıçdaroğlu'nun mutfağını göstererek, "Onlarda her gün sultan sofraları kurup yiyip içtiğinde, hiç utanmayacaklar mı bunları gördükleri zaman. Sen bir lidersin ve kardeşin senin kanını taşıyor, nasıl bir kansa anlamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya, sen yaşayabilirsen burada bir gün, gel bana ne dersen de. Yaşayamazsın, buraya girmezsin bile, girsen de gösteriş için. Adalet için yürüyorsun İstanbul'dan Ankara'ya kadar, senin adaletin bu kadar mı" ifadelerini kullandı.

Yattığı odasından Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Celal Kılıçdaroğlu ise "Şu anda yaşadığım yeri Kemal Kılıçdaroğlu görsün, ben burada onurum gururum ve haysiyetimle yaşıyorum" diye konuştu.

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Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

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