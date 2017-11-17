Çelik, 101 eseri için tazminat istedi!

HT Magazin’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Avrupa Müzik’in eserlerini haksız olarak adına kayıt ve tescil ettirdiğini, çoğalttığını, çoğaltılmış nüshaları satışa çıkararak yayınlanmasını sağladığını, 3. kişilere ve internet servis sağlayıcılara izin verdiğini ileri süren Çelik, 100 bin TL tazminatı faiziyle birlikte istedi.

Çelik