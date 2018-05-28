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Özel işleri nedeniyle jetiyle Bodrum’dan Londra’ya giden ve ardından tekrar Türkiye’ye dönen Rashnikov, Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen dev yatta dinlendi ve helikopterle şehir turu yaptı. Gündüz ayrıca Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni de ziyaret eden Rashnikov, yatına binerek geri döndü. Beraberindeki eşi ve kızlarıyla birlikte geceyi Kuşadası Körfezi açıklarında yatında geçiren Rashnikov’un ziyareti nedeniyle Kuşadası Setur Marina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, süper lüks yatın çevresine hiçbir tekne yaklaştırılmadı.