Cem Yılmaz oğlu Kemal'in bakıcısıyla yemek yedi

Ünlü komedyen Etiler’deki bir kebapçıda oğlu Kemal’in bakıcısıyla yemek yedi.



HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, çıkışta 5 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanan yeni filmi ‘Arif V 216’nın fragmanının aralık ayında yayınlanacağını açıklayan Yılmaz, oğlunun bakıcısıyla birlikte sarı cipine binerek evinin yolunu tuttu.

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