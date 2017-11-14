Cem Yılmaz'ın Arif v 216 filminde "Tarkan" sürprizi!

Daha önce kadrodaki isimleri tek tek Twitter adresinde açıklayan Cem Yılmaz, Tarkan’ın Kuzu Kuzu şarkısının çaldığı bir sahneyi paylaştı.

Yayınlanan ilk teaser’larda Çağlar Çorumlu kostümleri ve aksesuarlarıyla ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e yeniden hayat veriyor. Görüntülerdeki bir diğer sürpriz ise ‘Kuzu Kuzu’! Tarkan’ın Türk Pop Müzik klasikleri arasına giren şarkısı Kuzu Kuzu’yu bu defa Arif Işık seslendiriyor.

Filmin başrol oyuncularından Seda Bakan, Pembeşeker karakteriyle ilk kez seyircinin karşısına çıkıyor. Cem Yılmaz’ın Gora filminde kült olan karakteri Erşan Kuneri yine Arif V 216’nın ilk görüntüleriyle seyirciyle buluşuyor. Post prodüksiyon çalışmaları devam eden film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.

TARKAN DA INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin paylaşımının ardından Megastar da Arif V 216’da Kuzu Kuzu şarkısının çaldığı videoyu Instagram hesabından, "Yolun açık olsun ArifV216... Sevgili Cem Yılmaz ve emeği geçen herkesi can-ı gönülden kutluyor, bol şans ve başarılar diliyorum" notuyla paylaştı.