Ankara'dan Trabzon’a cenaze için giden otomobilin Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrildiği kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenaze törenlerine katılmak için Ankara’dan Trabzon'a doğdu giden S. K. (41) yönetimindeki otomobil Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü mevkisinde su kanalına çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi.

İHA'nın haberine göre, kazada, araçta bulunan Ayşe (39) ile Kemal (44) Turgut olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile Zeynep (17) ve Ali (22) Turgut yaralandı. 112 Acil servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası cenazeler de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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