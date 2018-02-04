İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü Cengiz Ünder kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 43. saniyede topu ağlarla buluşturmayı başardı.
1997 doğumlu Cengiz Ünder, sezon başında Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olduğu Roma'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Aynı zamanda Roma formasıyla Serie A'da gol atan ilk Türk futbolcu olan Cengiz Ünder'in 43. saniyede kaydettiği gol, sarı-kırmızılıların Serie A'da Ocak 2012'den bu yana attığı en hızlı ikinci gol oldu.
Roma, Hellas Verona deplasmanında 51'de Lorenzo Pellegrini'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Teknik direktör Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Düşme hattında bulunan Hellas Verona ise 16 puanda kaldı.
Roma teknik direktörü Di Francesco, "Cengiz'le alakalı biraz daha sabır gerekiyor. O, henüz iyi İtalyanca konuşamasa da, ondan istediklerimi anlamaya başlayan bir çocuk. Onun adına çok mutluyum" açıklaması yaptı.
Cengiz Ünder'in attığı bu gol, Roma'nın son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak tarihe geçti.
— Habertürk Spor (@HTSpor) February 4, 2018
HOCASI MAÇTAN ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?
Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13.4 milyon euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, hocası Eusebio Di Francesco'nun takdirini kazandı. Di Francesco, Verona maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Cengiz'in form olarak son zamanlarda ciddi bir sıçrama kaydettiğini vurguladı.
Bununla birlikte milli futbolcunun gelişimini henüz tamamlamadığını söyleyen İtalyan teknik adam, Cengiz'in istikrar ve devamlılığa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Cengiz'in oyununu değiştirdiğini ve takıma adapte olduğunun altını çizen Roma'nın patronu, genç futbolcuyu artık ilk 11'e koymaktan çekinmeyeceğini söyledi.
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