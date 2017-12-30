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NBA'de All-Star için seçim haftasına girilirken Cenk, milli basketbolcu için oy verdi. Cedi de Cenk'in bu paylaşımına "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." ifadeleriyle yanıt verdi. Cenk Tosun da Cedi'nin bu tweet'ini "Gururumuzsun kardeşim" sözleriyle yanıtladı.