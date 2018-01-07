Cenent'in Gözyaşları bugün var mı yok mu, merak ediliyor. Cennet'in Gözyaşları son bölümünde, Cennet hapse girmiş ve yaşadığı zorlu süreç ekranlara gelmişti. Dizinin yeni bölüm fragmanını seyreden izleyici, Cennet'in Gözyaşları bu akşam yayınlanacak mı? sorusunu merak ediyor. İşte Cenent'in Gözyaşları yeni bölüm ile ilgili son haberler.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Cennet'in Gözyaşları yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yayıncı kuruluş ve dizi ekibi Cennet'in Gözyaşları için 1 hafta ara verme kararı aldı. Dizi 15. yeni bölümüyle 14 Ocak pazar günü ekranlara gelecek.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Benim canımı bir daha acıtamazsınız!"

CENNET'İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır.

Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.

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