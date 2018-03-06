Cep telefonundan yayılan radyasyona maruz kalmamak için neler yapılabilir?

Çoğumuz, cep telefonlarımızı gün boyu yanımızda taşıyoruz, cep telefonu bağımlılığı Brezilya gibi ülkelerde günde 5 saate kadar çıkmış durumda.
Peki cep telefonlarından yayılan radyasyon sağlığa ne kadar zararlı? Sürekli cep telefonu kullanmak vücutta tümör oluşmasına yol açabilir mi? Ya da bu radyasyona maruz kalmamak için ne gibi önlemler alınabilir?
Bilim insanları yıllardır bu soruların yanıtlarını arıyor ama henüz bu konuda nihai bir rapor bulunmuyor.
Mobil iletişimde radyo freakanslarının radyasyon yaydığı biliniyor. Bu, bir tür iyonlaştırıcı olmayan radyasyon.
X ışınları, kızıl öttesi ve gamma ışınları tarafından yayılan ve DNA'nın yapısını değiştiren iyonlaştırıcı radyasyona göre etkisi daha az.
Ancak insan vücuduna etkisi de tam olarak bilinmiyor. Etrafımızda birçok radyo frekansı bulunuyor.
FM radyo dalgaları, mikrodalgalar, ısı ve ışık bunlardan bazıları. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon doğrudan, DNA hücrelerine hasar verip kansere neden olacak kadar enerji taşımıyor.
Ancak ABD Kanser Topluluğu'nun (ACS) web sitesinde yer alan uyarıya göre, cep telefonları beyin tümörü ve boyun ile baş bölgesinde diğer tümörlerin gelişme riskini artırabilir.
Yüksek seviylere çıktığında radyo ferkans dalgaları dokuların ısınmasına neden oluyor.
Mikrodalga fırınların nasıl yiyecekleri ısıttığına bakarak bunu söyleyebilirsiniz.
Cep telefonlarından yayılan eneji vücutta dokuların ısınmarına neden olacak kadar yüksek olmasa da ACS, dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.
Radyasyonun sağlığa zararını ölçmek için bilim insanları özgül emilim oranı (SAR) değerine bakıyor. Bu cep telefonu kullanımı sırasında vücuda ne kadar radyofrekansının nüfuz ettiğini hesaplamak için kullanılan bir değer.
SAR değeri her cep telefonu modeline göre değişiyor.
Üreticiler telefonların azami SAR değerini açıklamak zorunda. Bu bilgi üretici firmaların web sitelerinde ya da kullanım kılavuzlarında yer alıyor.
Alman Radyasyondan Korunma Federal Bürosu (BfS) en fazla radyasyon yayan cep telefonlarının listesini oluşturdu.
Listenin zirvesinde Çinli üreticiler OnePlus ve Huawei ile Nokia'nın ürettiği Lumia 630 bulunuyor.
Apple'ın ürettiği telefonlardan listede 10. sırada iPhone 7, 12. sırada iPhone 8 var.
Sony Xperia XZ1 Compact 11. sırada. Telefonlarda güvenli bir SAR limitinin ne olması gerektiğini ortaya koyan bir çalışma yok. Alman hükümetine bağlı Der Blaue Engel'in çevre standartlarına göre verdiği güvenilir limit kilogram başına SAR seviyesinin 0.60 watt olması gerektiği yönünde. Çoğu telefon bu seviyenin üstünde. OnePlus 5T telefonlardan SAR değeri kilogram başına 1.68 watt.
Bu seviyenin altında kalanlar ise şöyle:
Peki yüksek radyasyona maruz kalmamak için ne yapmalı?
Radyo frekanslarının en yüksek olduğu yer telefonun anteninin bulunduğu kısımdır. Modern telefonlarda antenler cihazın içine gömülüyor. Siz telefondan uzaklaştıkça dalgaların enerjisi de azalıyor.
Çoğu kullanıcı telefonu kullanırken yanağına götürüyor. ACS'ye göre anten baş kısmına ne kadar yakın olusra radyo freakansı enerjisine maruz kalma yoğunluğu da artıyor.
Peki ne tavsiye ediliyor?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.