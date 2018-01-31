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Hürriyet'in haberine göre, mekan çıkışı muhabirlere eşiyle poz veren ünlü oyuncu, “Evet şimdi fotoğrafları çektiniz, altına ne yazacaksınız” deyince eşi Gamze Altay araya girip bebek müjdesi verdi: “Arkadaşlar ben üç aylık hamileyim, onu yazabilirsiniz...”