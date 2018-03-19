Türkiye’de 1997 ile 2007 yılları arasında su topu takımında mücadele eden 32 yaşındaki Emre Erdoğan, spor sayesinde ABD’den kazandığı bursla eğitimini burada tamamladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’de hem su topu takımlarında oynayan hem de eğitimini tamamlayan Erdoğan için yüzme bir tutku ve yaşam biçimi halini aldı. Erdoğan, Türkiye’ye döndükten sonra restoran ve spor salonu işletmesine rağmen yüzmeden asla vazgeçmedi.

MANŞ’I 9 SAAT 35 DAKIKADA GEÇTI

2015 yılında 17 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 4 saat 40 dakikada yüzen Erdoğan, 2016 yılında Fransa ile İngiltere arasındaki 40 kilometrelik parkura sahip olan Manş Denizi’ni ise 9 saat 35 dakikada geçti. Bunun yanı sıra daha sonra Pasifik Okyanusu’nda bulunan Santa Catalina Adası’ndan Los Angeles arasındaki 38 kilometrelik parkuru da gece yüzüşüyle 9 saat 50 dakikada tamamladı.

Dünyadaki en zorlu 7 parkurdan 3’ünü tamamlayan, 4’ü için de çalışmalarını sürdüren Erdoğan, Türkiye’de antrenman yaptığı denizlerdeki kirlenmeye dikkat çekmek için geçen hafta pazar günü İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Ilıca Yıldız Burnu’ndan Eşek Adası’na kadar yüzdü. Sporcu, 13 kilometrelik parkuru 3 saat 10 dakikada tamamladı. Erdoğan, bugüne kadar ekibiyle birlikte 8 koyun deniz dibini temizlediklerini de anlattı.

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