Sivil Savunma Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Seyyid Ahmed beldesinde yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, yaralıların ilk yardım hizmetinin ardından Saida Hastanesine nakledildiği bildirilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir'de, trafik kazalarında yılda yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Ülkede 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 3 bin 639 kişi yaşamını yitirmişti.

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