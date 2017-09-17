İtalya’nın başkenti Roma’da, kaplan sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve akut ateşli hastalığa yol açan chikungunya virüsü vakalarındaki artış nedeniyle kentte ilaçlama kararı alındı.

Roma’nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesel Yönetimi’nden yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, 6’sı başkentte olmak üzere teşhis konulan 17 vaka olduğunu bildirdi.

Artan vakalar üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bugün kentte kamu sağlığını ilgilendiren acil durumla mücadele için tüm kamu ve özel alanlarda dezenfeksiyon çalışması ve ilaçlamaların yapılmasına yönelik talimatname yayımladı.

SAĞLIK BAKANI LORENZİN: "OLDUKÇA ENDİŞELİYİZ"

Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, yaptığı açıklamada, Roma Belediyesinin bir an önce dezenfeksiyon çalışmalarına başlaması gerektiğini belirtirken, “chikungunya’ya dair oldukça endişeliyiz. Roma kent yönetimi bir an önce dezenfeksiyonu başlatmalı. Yerel sağlık makamlarının ilk müdahalesini yaptığı 7 Eylül’den bu zamana çok süre geçti” dedi.

Bakan Lorenzin, önlemler kapsamında başkentte kan bağışını durdurma kararı alabileceklerinin sinyalini verdi.



Öte yandan La Repubblica gazetesinin haberinde, chikungunya virüsü vakalarının sık görüldüğü Roma’nın güneydoğu kesimi olan 2 numaralı bölgesinde 25 Ağustos ve sonrası bulunanlar için kan bağışının durdurulduğu ve kararın 1,2 milyon kişiyi ilgilendirdiği kaydedildi.



Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve akut ateşli hastalığa yol açan chikungunya virüsü, İtalya’da ilk olarak 2007 yılında görülmüştü.

WHO UYARDI!

WHO, chikungunya virüsüyle ilgili olarak bir uyarı mesajı yayımladı:

Mesajda chikungunya virüsünün yayıldığı bölgelerin yüksek nüfuslu ve turistik yerler olması nedeniyle hastalığın daha da yayılma riskinin olduğu açıklandı.

İtalya’da o bölgeye seyahat edeceklere bir dizi önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bu önlemler ise şöyle:



* Kolları ve bacakları örten giysiler giyilmeli,

* Cilt üzerinde ya da kıyafetlerde DEET, IR3535 ya da Icaridin maddeleri içeren sivrisinek savarlar kullanılmalı,

* Pencerelere sineklik takılmalı.

Chikungunya, “kaplan sivrisineği” olarak anılan Aedes türü sirvisinekler tarafından bulaştırılıyor. Hastalık doğrudan insandan insana geçmiyor. Hastalığın belirtileri arasında; ateş, şiddetli eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve ciltte döküntü bulunuyor.

Eklem ağrılarının çok şiddetli seyredebildiği ve bazı durumlarda aylarca devam edebildiği belirtiliyor ancak hastalığın tedavisi yok ama semptomlar hafifletilebiliyor. Bu hastalığın ciddi rahatsızlıkları bulunan kişiler ve yaşlılar için risk teşkil edebileceği vurgulanıyor.