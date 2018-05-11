CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisiyle ilgili olarak Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi.

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