CHP Bursa milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Bursa milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Bursa milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

Bursa 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları

LALE KARABIYIK

ERKAN AYDIN

NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU

KAYIHAN PALA

ÖZGÜR ERDURSUN

GÜRKAN ESEN

DENİZ BAYKAL

SERKAN ÖZTÜRK

İBRAHİM MART

AYTAÇ ŞAHİN

Bursa 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları

ORHAN SARIBAL

YÜKSEL ÖZKAN

MUSTAFA ŞENYURT

ERKAN DÖNMEZ

SÜLEYMAN AYYILMAZ

ŞAHİN SEVİNÇ

MERAL ALTUNTAŞ

KEMAL ATAN

BARAN GÜNEŞ

HÜLYA DİNK

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