CHP'de bazı adayların, seçimlerin sağduyu içinde geçmesi için “centilmenlik anlaşması” yaptığı öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise partide yeni yüzlere yol açılması için aday olmayacağını açıkladı.

HAMZAÇEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; TBMM Başkanvekilliği görevini 2 yıldır yürüten Akif Hamzaçebi’nin yeniden seçileceği düşünülüyor. Grup başkanvekilliği için Engin Altay ve Özgür Özel yeniden aday.