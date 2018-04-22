CHP'de 15 milletvekillinin İYİ Parti'ye geçmesi, parti tabanında kafaları karıştırırken, cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörük-Türkmen Şöleni'ne katılmak için Silifke'de bulunduğu bir günde partisinden ilginç bir adım geldi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla 15 milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçtiğini belirtirken, bu durum partililerde şaşkınlıkla karşılandı.
Bir ittifak kararı almayan CHP'de, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı iyice merak konusu haline gelirken, gözler yeniden Salı günü yapılacak olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde ise kendisini ziyaret edecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı nedeniyle "kutlama ziyareti" olduğu belirtilmesine karşın, yaşanan son gelişmelerin ziyareti daha da önemli hale getirdiği ifade ediliyor.
15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi konusundan, parti yönetimi dışında, çoğu milletvekili ve PM üyesinin haberdar olmadığı ortaya çıktı.
AKSÜNGER: HAZİNE YARDIMI MESELESİ OLABİLİR
Seçimlerin yakın tarihte yapılacak olması nedeniyle çoğu milletvekili görüş belirtmek istemezken, eski MYK üyesi ve halen PM üyesi olan Erdal Aksünger ise atılan adımı ilk etapta İYİ Parti'nin Hazine yardımından faydalanması için atılmış bir adım olarak gördüğünü ifade etti.
İYİ Parti'nin seçimlere katılmasında bir problem olduğunu düşünmediğini aktaran Aksünger, "Tahminen Hazine yardımı meselesi olabilir. Bu makul görülebilir mi görülmez mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama devamında nasıl bir plan işleyecek, onu salı günü yapılacak PM'de göreceğiz. Orada, bundan sonra nasıl bir plan işleyeceği açıklanacaktır." diye konuştu.
15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamanın ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkati çekti. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ve "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." ifadesini kullandı.
ÜYE ŞARTI KALKTI
CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilerek yürürlüğe giren yeni tüzüğe göre, bir kişinin milletvekili adayı olabilmesi için üye olma şartı gerekmiyor. Bu durumda istifa eden isimlerin yeniden CHP'den aday gösterilmesi durumu da söz konusu olabilir.
Tüzüğün TBMM üyeliğiyle ilgili 53. maddesinde, "Partiye üye olmadan aday olabilme Parti Meclisi'nin kararına bağlıdır." ifadeleri yer alıyor.
Öte yandan, 24 Nisan Salı günü yapılacak olağanüstü PM Toplantısı'nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak konusunda yetki verilebileceği de belirtiliyor.
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