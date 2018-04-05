CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemde partisinin izleyeceği politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 10’arlı gruplar halinde milletvekilleriyle görüşmeye başladı. Beyin fırtınası formatında yapılan görüşmelerde Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerine hazırlıklar konusunda milletvekillerine uyarılarda bulunarak, görüş ve önerilerini aldı.

‘TEKRARIN GÜCÜ’

Bugün de devam edecek görüşmelerde, CHP Lideri parti içi disiplin konusunda milletvekillerine uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bundan sonra genel merkezin haftalık olarak parti politikalarına ilişkin yollayacağı ‘tutum belgesi’nin dışına çıkmayın. Tekrarın gücüne inanın. Eğer seçimlerde başarılı olmak istiyorsak, ortak ses çıkarmalıyız. Söylem ve eylem birlikteliği içinde olmamız gerekiyor. Yasak getirmiyoruz aksine kamuoyunda dil birliğinin oluşmasının çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

Vekillerin saha çalışmalarına ağırlık vermesini de isteyen CHP Lideri, “Özellikle partinin milletvekilli çıkaramadığı illere ağırlık verin. Bu illerle ilgili sizin hazırlayacağınız raporlar seçimlerde yol haritasının belirlenmesinde bize ışık tutacak” dedi. Bazı vekiller “Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayımız yapılacağına ilişkin söylentiler örgütte tepki yaratıyor, açıklama yapılmalı” deyince, Kılıçdaroğlu “2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olmak için özel bir strateji izliyoruz. Biz isimler değil ilkeler üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Saadet Partisi başta olmak üzere diğer partilerle temasımız devam ediyor. O yüzden bu aşamada ‘A’ ‘B’ kişisi üzerinden tartışmak doğru değil” açıklamasını yaptı. CHP Lideri, toplantıda“Çalışmalarımızda pozitif dil kullanacağız. Hedefe kilitleneceğiz. Çünkü 2019 seçimlerini alacağız. İnanırsak ve pozitif bir dil kullanırsak bunu başarabiliriz” ifadesini kullandı.

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