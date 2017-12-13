CHP'den Bakan Soylu hakkında gensoru önergesi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, Soylu'nun, AK Parti'nin Trabzon'da bir ilçe kongresinde "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin” diyerek, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği savunuldu.

Soylu'nun konuşmasının diğer bölümlerinde "iftiralar içeren, siyasi ahlaka sığmayan seviyesiz sözlerle sindirmeye çalıştığı, aynı tehditlerine sosyal medya üzerinden de devam ettiği" ileri sürüldü.

AA'nın haberine göre; Siyasetçiler arasında eleştiri ve şiddetli tartışmaların demokrasinin işleyişi açısından son derece doğal olduğuna işaret edilen önergede, şunlar ifade edildi:

"Doğal olmayan silahlı güçleri emri altında bulunduran bir kişinin hakaret ve tehdide başvurmasıdır. Bu bakımdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanlığının gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmemiş, mafyavari yöntemlere başvurmuştur.

Bu ifadeleri kullanan sıradan bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'dır. Bu açıdan İçişleri Bakanı'nın sözleri basit bir tehdit değil, kolluk kuvvetlerine talimat amacını taşıyan yasa dışı bir girişimdir. Bu sözlerle Sayın Kılıçdaroğlu açıkça hedef haline getirilmiştir. Siyasetin antidemokratik bir şekilde kolluğun bağlı olduğu bakanlık eliyle dizayn edilmeye çalışılması, demokrasinin tasfiyesi anlamına gelmektedir.

Açıklanan nedenlerle, bulunduğu makam itibariyle tarafsızlık, hukuk içinde hareket etme ve İçişleri Bakanlığını yasalara uygun olarak yönetme sorumluluğu konusunda güveni tamamen yitiren İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz."