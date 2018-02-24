CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması öngörüldü. “Bugün ülkemizdeki en kritik sorun alanlarından birisi seçim barajıdır” denilen teklifin gerekçesinde, “Çünkü parlamenter demokrasi, ancak ve ancak milli iradenin TBMM’ye eksiksiz yansıtılmasıyla sağlanabilir. Oysa darbe döneminde seçim sistemine eklenen seçim barajı ve benzeri birçok düzenleme ne yazık ki milli iradenin TBMM’ye tam olarak yansımasını ve birçok siyasi görüşün TBMM’de temsil edilmesini engellemektedir” ifadesine yer verildi.

'DERHAL KALDIRILMALI'

Gazete Habertürk'ün haberine göre, yüzde 10 seçim barajının yurttaşların karar alma süreçlerine katılımı açısından da önemli bir sınırlama getirdiği kaydedilen gerekçede, “İttifak tartışmaları da göstermektedir ki bugün parlamentoda doğru bir temsil sisteminin sağlanabilmesi için seçim barajının derhal kaldırılması gerekmektedir.

Barajın kaldırılması ile 16 Nisan referandumunun ardından gayrimeşru biçimde değişen sistemde yapılacak ilk seçimlerde; küçük partilerin büyük partilere muhtaç olmasının önüne geçilecek, doğru ve adil bir temsil sistemi kurulabilecektir” denildi.

‘TAM TEMSİLİYET’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, temsili bir oy pusulası gösterdi, “Diyorsun ya ‘Bay Kemal’... Bay Kemal kendine güveniyor, ‘Ben buradayım, seçmenim bulur’ diyor. Sen, ‘Milletim gelir beni bulur’ diyemiyorsun. ‘MHP ile kalın yer tutayım, bütün arazi benim olsun’ diyorsun” dedi. Özel, “AKP, MHP’yi koluna almış bir yandan da CHP’ye göz kırpıyor; ‘Ben bunu ikna ettim, yutuyorum, sen de diğer küçükleri yut’ diyor. Bizim parti, insan, seçmen yutma derdimiz yok. Derdimiz Meclis’te tam temsiliyet. Bunun yolu da sıfır baraj” diye konuştu. AK Parti’nin “CHP de HDP ile ittifak yapsın” dediğini hatırlatan Özel, “Biz HDP ile birbirine benzeyen, benzer dünya görüşlerine sahip olsak zaten tek parti oluruz. Bizim, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birbirinden çok farklı görüşlerimiz var. Benzer taraflarımız varsa o katların en küçüğü demokrasi, parlamenter sistemdir. 16 Nisan’da vatandaş burada buluştu, yine buluşur” ifadesini kullandı.

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