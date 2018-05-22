CHP Gaziantep milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Gaziantep milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Gaziantep milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

BAYRAM YILMAZKAYA

İRFAN KAPLAN

HÜSEYİN YALÇIN

ÖZGÜR YILMAZ

HASAN ÖZTÜRKMEN

HÜSEYİN CAHİT KARGINER

NACİ KILIÇ

ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

NESRİN TUNCEL

SELİM KARAHAN

ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

NERİN TÜRKMEN

YILMAZ DEMİRDELEN

MEHMET TURAN GÜNDOĞDU

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