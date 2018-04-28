Kayseri'de partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Gül, geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli, son derece önemli." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Kayseri'de bir düğüne katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin ''Adaylığım söz konusu değildir'' açıklaması yapmıştı ve AK Parti'den gelen bazı eleştirilerin saygı sınırlarını aştığını da vurgulamıştı.

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