CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, bereket ve rahmet ayı olan ramazanın İslam alemi ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

"Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Filistin halkı için duaların ve dayanışmanın süreceğini vurguladı.

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