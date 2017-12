CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Canpolat, "İdari soruşturma yapılmasına karşı değiliz. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Eğer bir belediyemizde yolsuzluk varsa, biz gereğini yaparız" dedi.



DHA'nın haberine göre, Canpolat, "Aydın'da, Adana'da, Ankara'da, İzmir'de ve İstanbul'un birçok belediyesinde operasyon yapma hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar, siyasi operasyonlardır. Bizi yıldıramazsınız" diye konuştu. Canpolat, "Arkadaşlarımız İBB meclisinde belki birtakım eylem kararları alacaklar" dedi.



İBB'de CHP Meclis Grubu'nda konuşan CHP İl Başkanı Canpolat, şunları söyledi:



"Son günlerde partimize yönelik iktidar tarafında, özellikle İçişleri Bakanı tarafında, her gün kamuoyunda tartışmaya açılan CHP belediyelerin başarısını gölgelemek isteyen, siyasi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Özellikle referandumda İstanbul´daki belediye başkanlarımızın başarısı, belediye başkanlarımızın bulunduğu ilçelerdeki referandumda "hayır" oyunun yüksek çıkması, AK Parti´li belediyelerin de oylarının düşük çıkması, kısaca İstanbul´da yaklaşık 5 milyon oyun "hayır" çıkmasının bedelini AK Parti çok içine sindirmiş değil. Bu bedeli CHP´li belediyelere ödetmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını biliyoruz."



"İDARİ SORUŞTURMA YAPILMASINA KARŞI DEĞİLİZ"



"Biz CHP´li belediyelerin soruşturulmasına, idari soruşturma yapılmasına asla karşı değiliz. Ellerinizi savcılardan, hâkimlerden çektiğiniz gün, talimatla soruşturmaktan vazgeçtiğiniz gün, belediyelerimizle ilgili yapacağınız her türlü idari soruşturmanın arkasında oluruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları içerisinde yapılacak soruşturmalara biz hayır demeyiz. Ama ne yazık ki biz öyle olmadığını biliyoruz."



"CHP´Lİ BELEDİYELER ETKİSİZ HALE GETİRİLMEK İSTENİYOR"



"Bundan 3 ay önce İstanbul´da AKP´nin 20 FETÖ´cü belediye başkanı olduğunu söylemiştim. Hayır diyemediler, dava açamadılar. Bir kısmını görevden aldılar. Diğer kısmını el altından etkisiz hale getirerek, pasif hale getirmenin mücadelesini veriyorlar. Buna karşılık daha çok CHP´li belediyeleri, kendi halkıyla bütünleşmiş, özgürlüğün, mutluluğun, sevgi ortamının olduğu belediyeler olduğunu kendileri yapmış oldukları çalışmalarda ortaya koymuşlardır. Bu başarıyı nasıl etkisiz hâle getirebiliriz çalışması içine girmeye başladılar. Bunu Ataşehir Belediyemizde uyguladılar. Bahsettikleri 6 gerekçenin 4´ünde, beraat etmiş, 2´sinin de soruşturulmasına İçişleri Bakanı kendisi izin vermemiş ve her seferinde müfettişlerin raporları hazırlanmış."



BİR YOLSUZLUK VARSA BİZ HESABINI SORARIZ



"Bütün bunlara rağmen, belediye başkanımızdan hangi belgeyi istediniz de başkanımız size o belgeyi vermedi? Hangi müfettişi gönderiniz, çalışmasına engel olundu? Sadece Ataşehir´de mi? 14 belediyemizin 14´ünde de her gün müfettişlerle karşı karşıyayız. Daha dün Kartal Belediyemizde 23 tane müfettiş vardı. Her gün bir belediyemiz onlarca müfettiş ile karşı karşıya. Belediyede çalışanlardan fazla müfettişle karşı karşıya olduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Adeta baskı, zulüm ve iktidarın sopası altında belediyelerimiz hem halka hizmet götürüyor, öbür tarafta da belediyelerimizin başarılarını gölgelemenin önüne geçmeye çalışıyor. Boşuna uğraşmayınız, veremeyeceğimiz hesap yoktur. Eğer varsa bir belediyemizde olumsuzluk, yolsuzluk, biz gereğini yaparız. Yapmaya hazır bir partiyiz."



"SADECE ESENYURT´TA 18 BİN KAÇAK YAPI VAR"



"Siz kendi belediyelerinize bakınız. Siz İBB Başkanı´nı niye görevden azlettiniz, onun hesabını halka veriniz. Siz yıkım kararı olan onlarca binanın hesabını verin. Sadece Esenyurt´ta 18 bin kaçak inşaatın olduğunu kendileri biliyor. Raporları mevcuttur. Hangi işlemi yaptınız? Zeytinburnu´nda mahkeme kararına rağmen, İstanbul´un siluetini bozan bina ile ilgili hangi işlemi yaptınız?



CHP´ye, belediye başkanlarına gözdağı vererek, görevden el çektirerek, her gün bir belediye başkanı ile ilgili kendi yandaş medyanızda soruşturma açılıyor diye tartıştırarak siz İstanbul´u yeniden alacağım, diyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin faşist yöntemlerinize karşı CHP´li belediye başkanlarını, kadrolarını, özellikle Genel Başkan´ımıza yönelttiğiniz alçakça saldırılar karşısında CHP dimdik ayaktadır. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Cemal Canpolat