Celal Atik Spor Salonunda başlayan CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresine; CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Erdal Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin divan başkanlığına oy birliği ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl seçildi.
Kongrenin adaylarından Deniz Yücel, salona "İşte örgüt, işte başkan" sloganları ile girerken, Utku Gümrükçü ise "Örgütün adayı Utku Gümrükçü" sloganları ile giriş yaptı. Emniyet görevlilerinin dışında 200 partilinin görev alacağı kongrede 80 kabin, 8 sandık kuruldu.
Utku Gümrükçü'nün konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa süre sonra bir partili, kürsüye yönelerek protesto etmeye çalıştı. Bu partiliye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger müdahale edince salon biranda karıştı.
İki adayın tarafları birbirlerinin üzerine yürüdü. Taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yerinden kalkmayan Aziz Kocaoğlu'nun çevresine etten duvar örüldü. Kürsüde de Utku Gümrükçü'nün etrafı sarıldı.
Olayların yatışmaması üzerine Divan Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verirken sakinleşme olmadığı takdirde kongreyi iptal edeceğini duyurdu.
"2 YIL ÖNCE PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ"
CHP İzmir İl Başkanlığında yeni yönetimin belirlenmesi için Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaşanan gerginlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan kongrenin divan başkanı Bingöl, provokatif bir eylem yaşandığını belirtti.
Bingöl, olayı çıkaran kişinin ajan, provokatör kimliğiyle kongreyi sabote etmek amacıyla görevlendirilmiş bir şahıs oldununu savunarak, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 3,5 aydır partimizde son derece nitelikli kongre süreçlerinin yaşıyoruz. Böylesine provokasyona meydan verilmesi, bunun CHP'nin üzerinde oynanan oyunlardan bir tanesi olduğunu somut bir şekilde göstermiştir."
Olayın kongreye gölge düşürmek üzere bir girişim olduğunu, sağduyulu partililer tarafından kısa sürede daha da büyümeden engellendiğini aktaran Bingöl, "yandaş basın" tarafından yaşananların büyük bir olaymış gibi paylaşılmaya çalışıldığını ifade etti.
"HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNULACAK"
Bingöl, pankart açan kişinin 2 yıl önce partiden ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Partimizle hiçbir organik bağı yoktur. Toplantımızı sabote girişiminde bulunan şahısla ilgili hukuku girişimlerde bulunulacak." diye konuştu.
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