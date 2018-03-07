CHP'nin İstanbul'daki 14 belediyesi, kadın çalışanlarına bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izin verdi.

Konuya ilişkin olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Canan Kaftancıoğlu'nun "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan tüm kadınlarımız izinlidir" sözleri paylaşıldı.

— CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) March 7, 2018

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