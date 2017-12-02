CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'in Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Başkan İnce, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN AŞKIN AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin, "Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor, inşallah kısa sürede yakalayacağız." dedi.

Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin silahlı saldırı sonucu yaralanması nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

İnce ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu aktaran Aşkın, "Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar, inşallah kısa bir sürede yakalayacağız. Şu anda gözaltına alınan kimse yok." diye konuştu.

"İLERLEYEN SAATLERDE OLAY AYDINLANACAK"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek sağlık durumu hakında bilgi aldı.

Bayır, burada yaptığı açıklamada, saldırının saat 22.00 sıralarında olduğunu öğrendiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Güzelbahçe'de evine doğru hareket eden Sayın Belediye Başkanımızın silahlı saldırıya uğradığını, 3 el ateş edildiğini, bunlardan bir tanesinin ayağına isabet ettiğini öğrendik. Allah'a şükür ki yaşamsal bir probleminin olmadığını biliyoruz. Henüz saldırıyı yapan kişinin kim olduğu belirlenemedi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın da bizzat gelerek belediye başkanımızla görüştü. Bizim için sevindirici olan başkanımızın hayati tehlikesinin olmaması."

Bayır, "İlerleyen saatlerde bunun siyasi mi, ticari mi farklı bir konumu olduğunu hep birlikte bekleyip göreceğiz." dedi.

Saldırının duyulmasının ardından CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Musa Çam, CHP'li belediye başkanları ve ilçe kaymakamı hastaneye gelerek İnce'nin sağlık durumu hakında yetkililerden bilgi aldı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum" dedi.

Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

CHPli Belediye Başkanı Mustafa İnce, silahlı saldırıda yaralandı