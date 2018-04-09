Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa koordinasyonunda kurulan CHP şeker komisyonu üyeleri, Özelleştirme İdaresi önüne gelerek Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının ihale görüşmelerini protesto etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gelen Ağababa ve beraberindeki CHP şeker komisyonu üyeleri, bina önünde basın açıklaması yapmak istedi. Özelleştirme İdaresinin güvenlik görevlilerinin karşı koyması üzerine tepki gösteren Ağababa ve beraberindekiler, basın açıklaması yapmakta kararlı olduklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Ağababa, daha sonra burada yaptığı açıklamada, 45 günden beri şeker fabrikalarının satılmaması için Türkiye'nin bir çok ilinde mücadele ettiklerini, fabrikaların satışına karşı birçok sivil toplum kuruluşunun kendileri ile birlikte satışa karşı tavır aldığını ifade etti.

Burada siyasi muhalefet için bulunmadıklarını belirten Ağababa, şekerin tüm dünyada stratejik ve gıda bağımsızlığı açısından önemli bir ürün olduğunu,fabrikaların özelleştirilmesinin Türkiye'nin yararına olmadığını öne sürdü.

Özelleştirmelerin derhal durdurulmasını isteyen Ağababa, bu konudaki mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

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