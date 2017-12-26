Bakan Soylu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim eden Özel, Soylu'nun son 10 yılda Türkiye'ye giriş çıkışlarının ve Fethullah Gülen cemaati ile ilişkisi iddialarının araştırılmasını istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın aktardığına göre, Özel "Vedat Demir ile birlikte Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia ettiğimiz 4 Şubat 2012 tarihini sorduk" derken, "Bu sorulara cevap vermeyerek zımmen kabul etti. Bu konulara asla cevap vermiyor. Sonra trol hesaplardan bir pasaport ve umre fotoğrafları paylaşmak suretiyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

SOYLU'NUN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin daha önce, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadesini kullanarak 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları basınla paylaşmıştı.

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