CHP'li Özgür Özel'den 'ittifak' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim ittifakları tartışmalarına ilişkin, "Biz, cumhuriyetten, demokrasiden, parlamenter sistemden yana herkesle ittifak yapacağız ama bu ittifakın referandumda olduğu gibi bir birlikte davranma, ülkeyi birlikte koruma, birlikte sahip çıkma ittifakı olduğunun altını çizeriz. Siyasi partilerle 'aday göstermemek' üzerinden bir ittifak arayışı zaten olmaz." dedi.

Özel, AA muhabirine seçim ittifakları ve 20 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek Meclis Başkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği süreçte tüm toplum kesimlerinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, iktidarın ise ülkeyi yönetemez hale geldiğini ileri süren Özel, AK Parti ve MHP arasındaki yakınlaşmaya işaret etti.

"Geleceğinden endişe duyan iki parti rejim üzerinden bir pazarlığa girdiler, AKP ve MHP." diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskinin katı baraj savunucusu MHP, bugün barajın kaldırılmasını söylüyor. AKP ve MHP aynı dilden konuşuyorlar. Barajın 50+1 olduğunu söylüyorlar, diğer siyasi partiler baraja ihtiyaç olmadığını söylüyorlar. Oysa 50+1 olan cumhuriyet rejiminin yerine koydukları yeni saray rejiminde sarayda kimin oturacağına karar verme ölçüsü. MHP buna destek vermekten, bu ittifakı kurmaktan bahsediyor. Bugün ise Mecliste hala yüzde 10 barajı var ve gelinen noktada o barajı dahi geçemeceğinden endişe eden bir MHP var. Bugün AKP de MHP de seçime girildiğinde vatandaşın kendilerine atacağı tokadın farkındalar. Bu yüzden de parlamenter demokrasinin olanaklarıyla geldikleri iktidara parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırarak tutunmaya çalışıyorlar."

Geçmişte zihinlerde olan ittifakın bugün dillendirildiğini yarın ise kağıt üstüne dökülmesinin kimseyi şaşırtmayacağını ifade eden Özel, "Kısa süre önce birbirlerini en ağır dille eleştirenlerin bugün siyasette batmamak için birbirlerine nasıl tutunduklarını dikkatle izliyoruz. Ama CHP olarak biz, daha düne kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı için ismi geçtiğinde bunu hakaret sayan birisinin koşulsuz şartsız destek sözlerini de ibretle izliyoruz." diye konuştu.

Özel, CHP'nin her zaman parlamenter sistem ve demokrasiden yana duranlarla birlikte olduğunu vurguladı.

"DEMOKRASİ GÜÇLERİYLE GÖNÜL İTTİFAKI VAR"

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılan referandum sürecinde parlamenter sistemden yana olanların bir iş birliği ortaya koyduğunu ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Biz önümüzdeki dönemde cumhuriyetten, demokrasiden, parlamenter sistemden yana herkesle ittifak yapacağız ama bu ittifakın referandumda olduğu gibi bir birlikte davranma, ülkeyi birlikte koruma, birlikte sahip çıkma ittifakı olduğunun altını çizeriz. Ancak siyasi partilerle 'aday göstermemek' üzerinden bir ittifak arayışı zaten olmaz. Kıl payı kaybedilmiş, şaibeli referandumdaki cumhuriyetçilerin, parlamenter sisteme inananların birlikteliğinin, bir kez daha sandığa yansımasına kimse şaşırmasın. Bu cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin ittifakıdır, partilerin ittifakı değildir. Parti olarak CHP'nin elbette ki bir ittifak kurmaya ihtiyacı yok. Parti ile ittifak yok ama tüm demokrasi güçleriyle gönül ittifakı var. "

"HERKES OY KABİNLERİNDE VİCDANIYLA BAŞ BAŞA KALACAK"

Özel, 20 Kasım Pazartesi yapılacak Meclis Başkanı seçimine de değinerek, seçimin AK Parti açısından bir turnusol kağıdı niteliği taşıdığını söyledi.

Adaylardan birinin mevcut Başkan ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman olduğunu hatırlatan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kahraman geçmişte laikliğe, Atatürkçülüğe, cumhuriyetçiliğe en ağır eleştirileri yöneltmiş olan simge bir isim, gençliğinden bu güne Atatürk'e mesafesi de bilinen bir isim. Şimdi AKP'liler ağızlarından Atatürk'ü düşürmezken oy kabinlerine girecekler ve herkes vicdanlarıyla baş başa kalacak. Bir tarafta İsmail Kahraman diğer tarafta gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir cumhuriyetçi Zekeriya Temizel. Pazartesi günü AKP'nin nasıl bir adaya oy verdiğini göreceğiz. Şimdi gelsinler Atatürkçülüklerini göstersinler."

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