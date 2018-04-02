CHP'li Öztürk Yılmaz, cumartesi günü tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bugünkü CHP MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyaretinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade eden Tezcan, "Bir ittifak ziyareti görüşmesi değildir. Önemli ve ciddi bir ziyarettir. Hem siyasi hem de insani anlamda önemli bir ziyarettir" dedi.

Tezcan konu hakkında şunları söyledi:

"Şu anda ilan edilmiş bir ittifak var. Adına cumhur ittifakı dediler aslında cumhuru bölme, kutuplaştırma ittifakıdır. OHAL meyvelerini devşirme, yararlanma ittifakıdır. Buna karşı Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerini bir araya getirecek siyasal çözümlere ihtiyacı var. Adı şu veya bu olabilir. Demokrasiyi isteyenlerin bulaşacağı zeminler her alanda konuşuluyor. Önümüzdeki günler de çok olumlu kısır tartışmalardan uzaklaştıracak güneş toplayacağımız günlerin ufku açılıyor. Görüş alışverişlerini izleyeceksiniz. Genel başkan yardımcımızın, ziyareti önemlidir. Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde ziyaret etmiştir. Bir ittifak ziyareti görüşmesi değildir. Önemli ve ciddi bir ziyarettir. Hem siyasi hem de insani anlamda önemli bir ziyarettir."

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