CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kurultayımızın çok sakin bir ortamda geçeceğini umut ediyorum. Genel başkanlığa aday adayları var çalışmalarını yürütülüyor yarın adaylar netleşecek. Kurultayımızın herhangi bir şekilde sağlıksız bir ortama sürüklenmesini isteyenler olabilir. Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumartesi-Pazar günleri Ankara Spor Salonu'nda toplanacak olan CHP 36.Olağan Kurultayı ile ilgili Kurultay Salonu'nda basın toplantısı yaparak hazırlıklara ve kurultaya ilişkin bilgi verdi.

"BERBEROĞLU PARTİ MECLİSİMİZİN ONUR ÜYESİ OLARAK ÖNERİLECEK"

DHA'nın aktardığına göre, Bingöl, "Farklı, tarihi bir kurultay olacak. Örgütlerimizden İstanbul milletvekilimiz değerleri kardeşimiz Enis Berberoğlu ile ilgili bir talep geldi. Yarın Enis Berberoğlu'na özgürlük kampanyası başlatılıyor. İlk imzalar da bu alanda alınacak. İkincisi Enis Berberoğlu ile ilgili bir girişimiz olacak Parti Meclisimizin onur üyesi olarak önerilecek" dedi.

"PROVOKATİF GİRİŞİMLERE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bingöl, "Kurultayımızın çok sakin bir ortamda geçeceğini umut ediyorum. Genel başkanlığa aday adayları var çalışmalarını yürütülüyor yarın adaylar netleşecek. Kurultayımızın herhangi bir şekilde sağlıksız bir ortama sürüklenmesini isteyenler olabilir. Bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyenler olabilir. Ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasi kültürü kurultayımızda da hayat bulacak. Genel başkan adayları, parti meclisi adayları özgürce başvurularını yapacaklar. Adaylıkları Kurultay delegelerimizin 1266 kurultay delegemizin özgür iradeleri ile sonuçlanacak ve 36. Olağan Kurultayımız diğer kurultaylarda olduğu gibi içerikli nitelikli sonuç alıcı, önümüzdeki dönemlerde CHP iktidarının önünü açacak bir kurultay olarak gerçekleşecek" diye konuştu.

"MUHARREM BEYLE GÖRÜŞTÜM"

Bingöl, "Muharrem beyle görüştüm yakın çalışma arkadaşımız, 'isim zikretmedim' dedi. 'Seçilen arkadaşlarımıza baskı yapılıyor' denmesi kurultay delegesi arkadaşlarımıza yapılacak haksızlıktır. Hiçbir arkadaşımıza en ufak bir baskı yapılmamıştır. Aday adayı arkadaşlarımızın kurultay delegeleri ile temasa geçmeleri kadar doğal bir şey olamaz" dedi.



"GENEL BAŞKANIMIZIN, HİÇ BİR DELEGE, İL BAŞKANI İLE BU KONUDA TEK BİR GÖRÜŞMESİ OLMAMIŞTIR"

Bingöl, "Genel başkanımızın, hiç bir delege, il başkanı ile bu konuda tek bir görüşmesi olmamıştır bundan önceki kurultaylarda olduğu gibi. Hiçbir arkadaşıma herhangi bir baskı yapılmadığını net bir şekilde ifade edilebilirim" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN OLDUĞU BİR ORTAMDA KURULTAYIMIZA COŞKU KATACAK ETKİNLİKLERİN TAMAMINI İPTAL ETTİK"

Bingöl, "Çok coşkulu bir kurultay hazırlamıştık. Maalesef çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimizin olduğu bir ortamda kurultayımıza coşku katacak etkinliklerin tamamını iptal ettik. Böyle bir dönemde canlı performanslar, folklor gösterileri ile kurultayımızı coşkulu, yapma imkanımız vardı bulunduğumuz konum nedeniyle tamamını iptal ettik. Ciddi bir kalabalık bekliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışından katılımlar olacak siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından" açıklamasında bulundu.

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