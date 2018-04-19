CHP'li Tezcan: En güçlü adayım Kılıçdaroğlu

24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçim için gözlerin çevrildiği CHP'de kimin cumhurbaşkanı adayı gösterileceği merakla bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Erken seçim kararının kendileri için bir sorun olmadığını belirten Tezcan, "Çok avantajlı bir noktadayız. Sıkışan tek adam koalisyonu. Çünkü bir seçenekleri var. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesine odaklanmış, bütün iktidar formülasyonunu onun üstüne kurgulamış bir yapı var. Biz Türkiye'nin kutuplaşmış tablosundan çıkmasını istiyoruz. Uzlaşma toplumun birçok rengini bir araya getirerek olur. Aday konusunda sıkışmadık. Herhangi bir kişinin adaylığına endekslenmiş bir siyasi parti değiliz. Farklı kesimlerin gönlünü de hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmeyi istiyoruz. Bu noktada her parti adayını gösterir. Bu adaylar içinde birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında bir araya gelinir. Birinci turda tek aday etrafında toplanmak da mümkün. Bu seçeneklerden hangisinin doğru sonuç çıkaracağına bakacağız ve karar vereceğiz" dedi.

Tezcan, soru üzerine CHP içinde en güçlü ismin genel başkan olduğunu belirterek, "Benim gönlümden geçen isim Sayın Kılıçdaroğlu. Ama 'Adayımız Kılıçdaroğlu' demek benim yetkimde değil. Bu benim gönlümden geçendir. Ama bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değil. Bu mesele sonuç alma meselesi" diye konuştu.

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